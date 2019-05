De documentaires die u deze week graag informeren (van 11 tot 16 mei)

Canvas, zat. 11 mei, 20.10

ACTUA Na zes jaar communistische dictatuur zijn de leefomstandigheden in Venezuela zo hard geworden dat honderdduizenden naar buurland Colombia vluchten. Deze reportage trekt naar een kamp op de grens.

Canvas, zon. 12 mei, 21.50

SPORT Niet elke Afrikaanse voetballer die naar Europa komt, wordt de nieuwe Didier Drogba. ‘Sideline’ volgt enkele mannen die met valse beloften naar België zijn gelokt en nu op stadspleintjes en bij provinciale ploegen moeten spelen.

NGC, maandag 13 mei, 21.00

GESCHIEDENIS De 21ste eeuw wordt die waarin Azië definitief de fakkel overneemt. National Geographic gaat in deze vierdelige reeks na waar de opmars van China, India en de rest is begonnen. In de eerste aflevering staat Mao centraal.

BBC 2, maandag 13 mei, 22.00

ACTUA Op 14 mei 2018 vonden er grote protestmarsen plaats aan de grenshekken tussen Israël en de Gazastrook. Dat was in de weken voordien ook al het geval, alleen stonden die dag de zenuwen extra strak gespannen omdat in Jeruzalem de nieuwe Amerikaanse ambassade officieel werd geopend. Terwijl onder meer Ivanka Trump en Jared Kushner het gebouw kwamen inluiden, braken aan de grenspost rellen uit: het Israëlische leger opende het vuur op de demonstranten en uiteindelijk werden meer dan zestig Palestijnen gedood, nog eens 2.000 anderen raakten gewond. Die 14de mei werd zo de bloedigste dag in jaren in het conflict, en zorgde ook voor verhitte discussies over wie verantwoordelijk was: het Israëlische leger, dat te agressief had opgetreden, of militante Palestijnse groeperingen zoals Hamas, die de grens hadden proberen te bestormen. Deze BBC-docu probeert een antwoord te vinden, aan de hand van interviews met Israëlische militairen, leiders van Hamas en gewone burgers.

Canvas, don. 16 mei, 21.30

ACTUA Al bijna vijf jaar voert Saudi-Arabië een vuile oorlog in Jemen, met grote bombardementen en schendingen van de mensenrechten. Desondanks blijven onder meer Frankrijk en Italië wapens leveren, zo toont deze documentaire.

Canvas, don. 16 mei, 22.20

GESCHIEDENIS Gesandwicht tussen de Tweede Wereldoorlog en de oorlog in Vietnam is de Koreaanse oorlog (1950-1953) altijd wat onderbelicht gebleven. Maar de erfenis van het conflict is groot, aldus deze nieuwe tweedelige documentaire.