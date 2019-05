Een trip door de USA: 'Alcohol, crystal meth, racisme en een rammelende Chevrolet'

Wie ‘Gas Station’, ‘Barber Shop’ of ‘Madagascar’ heeft gezien, weet wat we bedoelen: je hebt documentairemakers, en dan heb je Luc Vrydaghs. Voor zijn nieuwe reeks ‘On the road zonder Jack’ (toegegeven, er bestaan catchyer titels) ondernam hij een roadtrip dwars door the land of the free, de mythische schrijver Jack Kerouac achterna.