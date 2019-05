De documentaires die u deze week graag informeren (17 tot 23 mei)

NPO 2, zat. 18 mei, 21.05

BIOGRAFIE Documentaire over het leven en werk van de in 2014 overleden astronaut Wubbo Ockels, de eerste Nederlander die een vlucht door de ruimte maakte – zeg maar de Nederlandse Dirk Frimout.

Canvas, zondag 19 mei, 22.20

SPORT Tijdens een wielerwedstrijd bevinden de cameramannen zich over het algemeen bij de koplopers of in het peloton achtervolgers, maar de Litouwse filmmaker Arunas Matelis en zijn crew hadden tijdens de Ronde van Italië van 2017 een heel ander plekje. Zij zaten aan de staart van de koers in de auto van de wedstrijddokters, tussen de rollen steriel verband en ampullen ontsmettingsmiddel. Matelis’ documentaire ‘Wonderful Losers’ gaat dan ook niet over wielrenners die de zegebloemen in handen krijgen of de roze trui mogen aantrekken, maar over de helpers die zich achteraan in het peloton wegcijferen voor de kopmannen en voor hen water en eten gaan halen. Die na een valpartij evengoed kermen van de pijn en verzorging nodig hebben, maar die op zulke momenten door de wielerarts van dienst – we zien het bij Peter Sagan nog niet gauw gebeuren – met hun rugnummer in plaats van met hun naam worden aangesproken.

NPO 2, maa. 20 mei, 20.25

ACTUA Reconstructie van het proces van eind 2017 in het Joegoslaviëtribunaal van Den Haag, waar Ratko Mladic tot levenslang werd veroordeeld voor zijn gruwelijke misdaden tijdens de oorlog in zijn land begin jaren 90.

Canvas, din. 21 mei, 22.10

ACTUA Een paar jaar oude reportage van Louis Theroux, maar nog steeds pijnlijk actueel, over hoe in veel Amerikaanse steden de verslaving aan pijnstillers en heroïne een epidemie aan het worden is.

NPO 2, din. 21 mei, 23.15

GESCHIEDENIS Driedelige reeks over een oorlogsmisdaad die Nederland beging tijdens WO II – het aan hun lot overlaten van 400 Duitse burgers in een zinkend schip – en over hoe alles in de doofpot werd gestopt.