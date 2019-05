Sophie Turner, over het leven na Sansa Stark: 'Ze hebben iemand ingehuurd om in mijn oor te fluisteren'

Alle aandacht die Turner sinds haar 14de – de leeftijd waarop ze voor het eerst in de huid van Sansa kroop – te beurt viel, heeft haar tol geëist. In een interview met de Amerikaanse talkshowhost Dr. Phil biechtte Turner op dat ze al jaren aan depressies lijdt. ‘Voor mij is de grootste uitdaging om uit bed te komen,’ vertelde ze. De plotselinge wereldfaam en alle commentaren op sociale media braken haar geregeld op. ‘Iedereen riep constant dat ik te dik was, pukkels had of niet kon acteren.’ Maar de aandacht zal niet snel gaan liggen. Toen ze op 1 mei in Las Vegas met Joe Jonas van trouwde, werd er achteraf op veilingsite eBay tot 6.000 euro geboden op de plastic verpakking van een snoepring die ze tijdens haar bruiloft droeg.