'Remastered: The Lion's Share' op Netflix

Nu te zien op Netflix

DOCU ‘The Lion Sleeps Tonight’ is één van bekendste, meest gecoverde en winstgevende songs uit de popgeschiedenis. Maar een paar maanden nadat het nummer, in de versie van de doowopgroep The Tokens, in 1961 de eerste plaats van de Amerikaanse hitlijsten had bereikt, stierf de man die het liedje oorspronkelijk schreef, de Zuid-Afrikaanse muzikant Solomon Linda, in totale armoede. Al in 1939 nam Linda het nummer ‘Mbube’ – Zulu voor ‘leeuw’ – op in een studio in Johannesburg, maar hij verkocht de rechten op het liedje aan zijn platenmaatschappij. Die rechten zouden na zijn dood in 1962 uiteindelijk teruggekeerd moeten zijn naar de erfgenamen van Linda, maar dat is nooit gebeurd. In deze fascinerende documentaire spit de Zuid-Afrikaanse journalist Rian Malan het verhaal achter ‘The Lion Sleeps Tonight’ uit, maar probeert hij ook om de familie van Solomon Linda alsnog een deel van de koek te bezorgen.