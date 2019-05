'The House That Jack Built' op Proximus en Telenet

Vanaf 15 mei op P&T

FILM Een nieuwe Lars von Trier, een nieuwe controverse. Het publiek in Cannes was alvast gedegouteerd door deze zwartkomische thriller, met Matt Dillon als seriemoordenaar die met elk slachtoffer probeert om een moordzuchtig meesterwerk te creëren. Koelere hoofden zien vooral een typisch ironische metafilm, waarin Von Trier zijn publiek praktisch uitdaagt om te durven lachen met de gruwelen die hij in beeld brengt. Soms wat langdradig (tweeënhalf uur, moest dat echt?), soms geweldig geestig en inventief, op een zieke Von Trier-manier. Ooit al eens iemand een afgesneden vrouwenborst onder een ruitenwisser zien proppen? Dit is uw kans.