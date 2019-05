'The Rain' – seizoen 2, nu op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE Tegen het einde van het eerste seizoen van ‘The Rain’ ontdekte de jonge Rasmus Andersen dat hij weliswaar immuun is voor het virus dat zich verscholen houdt in de regen en dat het grootste deel van Scandinavië heeft uitgeroeid, maar dat hij ook een variant van datzelfde virus met zich meedraagt die nóg dodelijker is dan het origineel. Genoeg uitdagingen dus voor hem en de andere overlevenden in dit tweede seizoen van de Deense postapocalyptische serie, de eerste reeks die Netflix in Scandinavië ging halen, en die vorig jaar een klein succes werd.