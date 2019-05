'The Hate U Give' op Proximus en Telenet

Nu te zien op P&T

FILM In het kielzog van de Black Lives Matter-beweging werd deze verfilming van Angie Thomas’ young adult-roman een verrassende hype. Amandla Stenberg speelt Starr, een zestienjarig zwart meisje wier beste vriend wordt doodgeschoten door een politieagent. Zij is de enige getuige, en moet dus beslissen waar ze echt voor staat. Een enorm didactische film, met een voice-over die ervoor zorgt dat je de boodschap niet verkeerd zou kunnen begrijpen zelfs al zou je dat willen. Voor volwassenen kan dat storen, maar dit is dan ook resoluut een tienerprent, en zij zullen ongetwijfeld méé zijn met het verhaal. Misschien steken ze er zelfs iets van op.