'The Great Gatsby' op Netflix

Nu te zien op Netflix

FILM Hyperkinetische verfilming van de klassieker van F. Scott Fitzgerald, door ‘Moulin Rouge’-regisseur Baz Luhrmann. Leonardo DiCaprio speelt de mysterieuze multimiljonair Gatsby, die in zijn riante landgoed in New York naar zijn oud-lief Carey Mulligan zit te verlangen. Naar goede gewoonte maakt Luhrmann er een waar spektakelstuk van, waarin hij de roaring twenties tot leven brengt met anachronistische muziek (Lana del Rey in de jaren 20, waarom niet?), een wervelende camera, kleuren die van het scherm spatten en een razendsnelle montage. Is dat allemaal trouw aan de geest van Fitzgerald? Misschien niet, maar straffe cinema is het wel.