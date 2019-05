'Whitney' op Netflix

Nu te zien op Netflix

DOCU De Schotse regisseur Kevin Macdonald (‘One Day in September’, ‘Touching the Void’) brengt in ‘Whitney’ het tragische leven van Whitney Houston in beeld. Dankzij hits als ‘I Wanna Dance with Somebody’ en ‘I Will Always Love You’ werd Houston in de jaren 80 en 90 de populairste zangeres ter wereld, maar een heroïneverslaving deed haar helemaal crashen, tot ze in 2012 op nauwelijks 48-jarige leeftijd stierf. Macdonald praatte met meer dan 70 mensen, van de man die haar op haar 19de ontdekte tot naaste familieleden, en kon als eerste op hun volledige medewerking rekenen. En op hun eerlijkheid, want op het einde van de documentaire vertelt de halfbroer van Houston dat zijn zus in haar kindertijd misbruikt werd door haar nicht, een onthulling die al haar problemen in een ander daglicht plaatst.