De films die u deze week moet zien (van 17 tot 23 mei)

VIER, VRIJDAG 17 MEI, 20.35

ACTIE Ryan Coogler brengt de ‘Rocky’-franchise terug naar zijn roots: geen triomfantelijk Amerikanisme, maar een meeslepend, authentiek verhaal over een jongeman die zich uit de miserie probeert te boksen. Michael B. Jordan speelt de zoon van Apollo Creed, die met behulp van Rocky de bokswereld wil veroveren.

Q2, VRIJDAG 17 MEI, 20.35

ACTIE Onsterfelijke Bond-klassieker, waarin Sean Connery moet beletten dat snoodaard Gert Fröbe Fort Knox leegrooft. Bond wordt geïntroduceerd terwijl hij rondzwemt met een eend op zijn hoofd, en dat zet de toon: vrolijke nonsens in de beste Bond-traditie. Pussy Galore staat in onze top 5 van Bondgirl-namen.

Q2, ZATERDAG 18 MEI, 20.25

WESTERN Quentin Tarantino knipoogt naar de blaxploitationfilms uit de jaren 70 én naar de spaghettiwestern. Jamie Foxx speelt een bevrijde slaaf die zijn vrouw wil redden uit de klauwen van plantage-eigenaar Leonardo DiCaprio. Schitterend in beeld gezette, bevlogen cinema, die weliswaar een halfuurtje te lang duurt.

CAZ, ZATERDAG 18 MEI, 20.50

ACTIE Toen Schwarzenegger nog een filmgod was en politieke correctheid nog niet was uitgevonden, kwam deze foute actieklassieker uit. En is de wereld daar een slechtere plek van geworden? We dachten het niet! Ahnuld gaat undercover in de maffia en hopla, daar moeten al een paar gangsters afscheid nemen van hun milt.

CANVAS, ZATERDAG 18 MEI, 22.25

DRAMA Iraans regisseur Asghar Farhadi had het na zijn Oscarwinnende meesterwerk ‘A Separation’ wat moeilijk om zichzelf te evenaren. Desalniettemin was ‘The Salesman’ óók goed voor een Oscar en moet gezegd dat Farhadi eens te meer een intens familiedrama heeft gemaakt, dat voorzichtig van start gaat, maar zorgvuldig naar een beklijvende finale toewerkt. De plot draait rond Emad en Rana, een koppel dat een flat betrekt waar vroeger een prostituee woonde. Op een dag wordt Rana thuis aangevallen door een vreemde, die haar kennelijk voor de vorige bewoonster hield – een incident dat hun huwelijk zwaar onder druk zet. Farhadi laat zijn personages langzaam maar zeker kraken onder de paranoia en machteloosheid, op een manier die herinneringen oproept aan Michael Hanekes betere werk.

NPO 2, ZATERDAG 18 MEI, 23.35

KOMEDIE Het Engelstalige debuut van Yorgos Lanthimos is een surreële komedie met Colin Farrell als eeuwige single die binnen de 45 dagen een lief moet vinden; anders verandert hij in een kreeft. De eerste helft is bevreemdend en magisch. Jammer dat de film in het tweede uur wat begint te sputteren.

CAZ, MAANDAG 20 MEI, 20.40

KOMEDIE Zwaar gefictionaliseerde tragikomedie over Adrian Cronauer (Robin Williams), een eigenzinnige dj van de Amerikaanse legerradio tijdens de Vietnamoorlog. Williams’ geïmproviseerde comedy tijdens de uitzendingen is weergaloos; de rest van de film is wat braver en voorspelbaarder.

CAZ, MAANDAG 20 MEI, 22.55

THRILLER Samen met ‘Vertigo’ Hitchcocks beste film. James Stewart speelt een fotograaf die thuiszit met een gebroken been en zijn buren bespiedt. Op een nacht denkt hij getuige te zijn van een moord. Een claustrofobische thriller, met Stewart in topvorm, maar het is de spitante Thelma Ritter die de show steelt.

VTM, DINSDAG 21 MEI, 22.40

ACTIE Vermakelijke actiefilm uit de tijd toen de films van Michael Bay nog te genieten waren. Ed Harris gijzelt een groep toeristen in de gevangenis van Alcatraz, helden van de dag Nicolas Cage en Sean Connery mogen het gaan oplossen. Spectaculair, grappig en geen seconde serieus te nemen.

Q2, WOENSDAG 22 MEI, 22.35

SF Het enige echte origineel, gemaakt door Ridley Scott toen hij nog niet per se allerlei vragen over God en de betekenis van het leven in z’n films wilde proppen. Razend spannende monsterfilm met Sigourney Weaver in de rol van haar leven en John Hurt als slachtoffer van de extreemste indigestie ooit.

CAZ, DONDERDAG 23 MEI, 20.40

DRAMA ‘Say hello to my little friend!’ Decadent gangsterepos van Brian De Palma, waarin Al Pacino magistraal staat te overacteren als de Cubaanse drugsdealer Tony Montana. Met zijn drie uur vol geweld (die kettingzaagscène!), eighties kitsch en incestueuze ondertonen is dit een uitputtende rit, maar ze is wel de moeite waard.