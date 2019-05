'Wonderful Losers' op Canvas

SPORT Tijdens een wielerwedstrijd bevinden de cameramannen zich over het algemeen bij de koplopers of in het peloton achtervolgers, maar de Litouwse filmmaker Arunas Matelis en zijn crew hadden tijdens de Ronde van Italië van 2017 een heel ander plekje. Zij zaten aan de staart van de koers in de auto van de wedstrijddokters, tussen de rollen steriel verband en ampullen ontsmettingsmiddel. Matelis’ documentaire ‘Wonderful Losers’ gaat dan ook niet over wielrenners die de zegebloemen in handen krijgen of de roze trui mogen aantrekken, maar over de helpers die zich achteraan in het peloton wegcijferen voor de kopmannen en voor hen water en eten gaan halen. Die na een valpartij evengoed kermen van de pijn en verzorging nodig hebben, maar die op zulke momenten door de wielerarts van dienst – we zien het bij Peter Sagan nog niet gauw gebeuren – met hun rugnummer in plaats van met hun naam worden aangesproken.