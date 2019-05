Viktor Verhulst op 'Love Island': 'De proeven kunnen vrij pikant zijn, ja'

‘Big Brother’ is anno 2019 slechts een vage herinnering en ‘Temptation Island’ lijkt op sterven na overleden: zo bekeken is het een puik idee van VIER om ons ‘Love Island’ voor te schotelen, een van oorsprong Brits format dat her en der als een combinatie van de twee voormelde prachtprogramma’s wordt omschreven. De presentatie ligt in de jonge handen van Holly Mae Brood (dochter van Herman) en Viktor Verhulst (zoon van Gert).