Fahrenheit 11/9

POLITIEK Michael Moore is terug. De linkse relschopper, die ooit volle zalen lokte met ‘Bowling for Columbine’ en ‘Fahrenheit 9/11’, was de voorbije tien jaar wat van de Europese radar verdwenen. Films als ‘Sicko’ en ‘Where to Invade Next’ waren zelfs niet of nauwelijks bij ons te zien. Met dit vlammend anti-Trumppamflet staat hij er weer helemaal. Opvallend is dat Trump eigenlijk helemaal niet de hoofdrol speelt: Moore zoekt uit hoe het kan dat een cynische charlatan zo’n groot deel van het volk heeft kunnen overtuigen. Zo besteedt hij veel aandacht aan een geval van massale loodvergiftiging in zijn hometown Flint in Michigan. Moore probeer soms wat te veel verhaallijnen in leven te houden, maar brengt ze netjes samen in een oprecht ontroerende eindsequens. Gepassioneerde cinema.