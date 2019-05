'Make The World Greta Again' op Viceland

ACTUA Vorige week nog door het Amerikaanse Time Magazine uitgeroepen tot ‘next generation leader’: Greta Thunberg, het 16-jarige Zweedse meisje dat er in negen maanden tijd in geslaagd is het klimaatprobleem overal in de westerse wereld boven aan de politieke agenda te zetten. Met haar ‘Skolstrejk för Klimatet’, de spijbelactie die zij in haar eentje begon in augustus 2018 en die al snel wereldwijd werd overgenomen. Intussen is Thunberg één van de bekendste, meest bejubelde en in sommige kringen ook meest gehate tieners van de planeet. Diepgravende interviews met haar zijn er nauwelijks te vinden – ook Time Magazine kon haar in het artikel bij haar coververhaal niet meer dan een paar quotes ontlokken. Misschien slaagt Viceland er wel in om meer licht te werpen op Thunberg: voor de documentaire ‘Make the world Greta again’ hebben de makers Greta en andere protesterende studenten uit heel Europa – onder wie Anuna en Luka De Wever – gevolgd in de aanloop naar 15 maart 2019, de datum waarop er voor het eerst een wereldwijde schoolstaking voor het klimaat plaatsvond.