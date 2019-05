Jared Harris: 'Met het klimaat is het zoals met Tsjernobyl: er wordt nog steeds niet geluisterd naar de slimste mensen'

De Britse acteur Jared Harris kroop al in de huid van John Lennon (‘Two of Us’), Andy Warhol (‘I Shot Andy Warhol’) en de Britse koningen Henry VIII (‘The Other Boleyn Girl’) en George VI (‘The Crown’). Al zullen de meeste tv-kijkers hem vooral kennen als Lane Pryce uit ‘Mad Men’. In de uitstekende HBO-serie ‘Chernobyl’, over de ramp met de Russische kernreactor in 1986, is hij te zien als chemicus Valery Legasov.