'What/If' op Netflix

vanaf 24 mei op Netflix

serie Rond de eeuwwisseling stond Renée Zellweger aan de top van Hollywood, dankzij haar hoofdrollen in de ‘Bridget Jones’-films, de musical ‘Chicago’ en haar Oscar voor ‘Cold Mountain’. Een paar jaar later verdween ze van de radar en kwam ze niet meer in het nieuws met haar acteerprestaties, maar met de onmiskenbare tol van de plastische chirurgie die ze heeft ondergaan. Nu maakt Zellweger, precies een maand na haar 50ste verjaardag, een comeback in de serie ‘What/If’. De reeks vraagt zich af wat er gebeurt als normale, rechtschapen burgers onaanvaardbare dingen doen, en wat de gevolgen daarvan zijn. Elk seizoen – gesteld dat de serie aanslaat – zal een apart verhaal vertellen. In het eerste speelt Zellweger een investeerder die aan een pasgetrouwd koppeltje een gewiekst voorstel doet: het geld om hun droom van een start-up waar te maken in ruil voor één nacht alleen met de man in kwestie.