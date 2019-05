De documentaires die u deze week graag inormeren (van 23 tot 30 mei)

Viceland, donderdag 23 mei, 20.30

ACTUA Vorige week nog door het Amerikaanse Time Magazine uitgeroepen tot ‘next generation leader’: Greta Thunberg, het 16-jarige Zweedse meisje dat er in negen maanden tijd in geslaagd is het klimaatprobleem overal in de westerse wereld boven aan de politieke agenda te zetten. Met haar ‘Skolstrejk för Klimatet’, de spijbelactie die zij in haar eentje begon in augustus 2018 en die al snel wereldwijd werd overgenomen. Intussen is Thunberg één van de bekendste, meest bejubelde en in sommige kringen ook meest gehate tieners van de planeet. Diepgravende interviews met haar zijn er nauwelijks te vinden – ook Time Magazine kon haar in het artikel bij haar coververhaal niet meer dan een paar quotes ontlokken. Misschien slaagt Viceland er wel in om meer licht te werpen op Thunberg: voor de documentaire ‘Make the world Greta again’ hebben de makers Greta en andere protesterende studenten uit heel Europa – onder wie Anuna en Luka De Wever – gevolgd in de aanloop naar 15 maart 2019, de datum waarop er voor het eerst een wereldwijde schoolstaking voor het klimaat plaatsvond.

NPO 3, maandag 27 mei, 21.15

ACTUA Documentaire waarin twee Nederlandse vrouwen met behulp van datingapps naar een nieuwe partner op zoek gaan, en elkaar op de hoogte houden van hun ervaringen op de datingmarkt.

Canvas, dinsdag 28 mei, 21.20

GESCHIEDENIS Op 6 juni is het 75 jaar geleden dat de geallieerde troepen landden op het strand van Normandië, en die verjaardag kon Canvas niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Vandaar deze driedelige docu over D-day.

BBC 2, dinsdag 28 mei, 22.00

WETENSCHAP Nieuwe documentairereeks van de Britse professor natuurkunde Brian Cox, waarin de ontstaansgeschiedenis van ons zonnestelsel en de planeten erin uit de doeken wordt gedaan.

Trump’s Trade War

Canvas, donderdag 30 mei, 20.40

ACTUA Erg actuele reportage van het Amerikaanse nieuwsmagazine Frontline over de steeds heviger wordende handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten, en de rol van Donald Trump daarin.

Can you feel it

Canvas, donderdag 30 mei, 22.15

MUZIEK In een lovenswaardige poging om ook eens het Tomorrowland-publiek te lokken brengt Canvas ‘Can you feel it’, een driedelige reeks van de BBC over de geschiedenis van de dance.