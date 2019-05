'Ben is back' op Proximus en Telenet

Nu op Proximus en Telenet

FILM De gloriejaren van Julia Roberts behoren allang tot grootvaders tijden, maar in ‘Ben Is Back’ zet ze nog eens een zeer gedegen vertolking neer. Met een overtuigende waarachtigheid speelt ze een mama die op Kerst voor een dilemma staat: moet ze haar zopas uit een afkickcentrum vrijgelaten zoon Ben (Lucas Hedges) als een gek in de gaten houden, of net vertrouwen schenken? Is die braaf uitziende jongen afgekickt, of zal hij nog voor de kerstkalkoen op tafel verschijnt een naald in zijn arm planten? Hoewel niet zo sterk en zo ontroerend als Felix Van Groeningens ‘Beautiful Boy’, laat ook ‘Ben Is Back’ haarscherp zien dat een drugsverslaafd kind voor een heleboel sores kan zorgen. Én voor een memorabele Kerst.