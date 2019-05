'Alta Mar' op Netflix

vanaf 24 mei op Netflix

SERIE De Spaanse armada op Netflix wordt steeds uitgebreider: na ‘La casa de papel’, ‘Elite’ en ‘Las chicas del cable’ komt nu ‘Alta mar’ aanvaren, een achtdelige thrillerreeks die zich afspeelt aan boord van een cruiseschip uit de jaren 40. Het luxeschip is onderweg naar Brazilië wanneer er aan boord een passagier wordt vermoord. Niemand weet wie de ongelukkige is – hij stond ook niet op de passagierslijst – maar degene die hem om het leven bracht, bevindt zich wel nog steeds op het schip. Een variant op ‘Murder on the Orient Express’ van Agatha Christie dus, gefilmd op één van de grootste sets die ooit in Spanje is gebouwd.