'After Maria' op Netflix

vanaf 24 mei op Netflix

DOCU De concurrentie is groot, maar van alle schandalen die het presidentschap van Donald Trump kenmerken, is dat rond Puerto Rico het wraakroependst. Bijna twee jaar geleden werd het Amerikaanse eiland verwoest bij de doortocht van de orkaan Maria, maar nog altijd wacht de bevolking op de heropbouw. Volgens Trump heeft Puerto Rico al 91 miljard dollar gekregen en is er meer geld naar het gebied gegaan dan naar eender welke andere streek die ooit door een orkaan werd getroffen. In werkelijkheid bedraagt de noodhulp tot nu toe 11 miljard dollar, of ongeveer een tiende van wat New Orleans kreeg na Katrina – terwijl er in Puerto Rico bijna dubbel zoveel doden zijn gevallen, ruim 3.000. De nieuwe documentaire ‘After Maria’ volgt enkele vrouwen die na de orkaan in een appartement in New York konden gaan wonen, maar nu terug moeten keren naar hun thuisstad, waar nog altijd nauwelijks iets rechtop staat.