'I think you should leave' op Netflix

SERIE Nu er elke week wel een handvol nieuwe series gelanceerd wordt, kom je nog maar zelden iets tegen waarvan je denkt: dat heb ik nog niet vaak gezien. ‘I Think You Should Leave’ is zo’n uitzondering. De sketchshow bestaat uit zes ultrakorte afleveringen – ongeveer 18 minuten per stuk – maar in die tijdspanne passeren er zoveel absurditeiten dat het nauwelijks bij te houden is. Een sketch kan beginnen met een hotdogwagen die in een etalage van een kledingwinkel binnenrijdt en eindigen met een griezelig gedetailleerde opsomming van pornowebsites, of met een brainstorm over auto’s en uitmonden in een reeks geschifte schoonmoedermoppen. Net als je begint te snappen waarom het allemaal zo grappig is, is het alweer voorbij en wil je de afleveringen zo snel mogelijk herbekijken. ‘I Think You Should Leave’ is de afgelopen weken een kleine hype geworden en geloof ons vrij: deze boot wilt u niet missen.