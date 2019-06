Is er iets wat Mathieu van der Poel niet kan? Kernfysica doceren misschien, maar zodra er twee wielen bij komen kijken, is er geen houden aan. Na succes in het veld en op de weg is de alleskunner nu op z’n mountainbike gestapt. En jawel, ook daar was het meteen prijs. In het Duitse Albstadt won hij de shorttrack en werd hij tweede in de crosscountry. Klinkt als Chinees? Tijd voor drie vragen over de kunst van het mountainbiken!