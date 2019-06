Laurens Vanhulle «Toen ik een telefoontje kreeg van het productiehuis Liefhebbers met de mededeling dat ik de uitverkorene was, was dat toch even schrikken: ‘Oh my God, écht?’ Ik heb ‘ja’ gezegd, maar ik heb er toch vrij lang ‘o nee, o nee, o nee’-achtige gevoelens aan overgehouden. ’t Is een tamelijk eng vooruitzicht om een uur lang prominent in beeld te zijn in een druk bekeken tv-programma, waarin het dan ook nog eens vooral over jou gaat.»

HUMO Waarom had je je dan ingeschreven?