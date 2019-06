Hacksaw Ridge

OORLOG Gezien de bezopen racistische tirades waaraan hij zich weleens bezondigt, lijkt Mel Gibson ons niet iemand met wie we graag een pint zouden drinken – we vrezen dat het niet bij eentje zou blijven. Maar geef hem een camera en een vaatje nepbloed, en reken maar dat zotte Mel er een fascinerende film mee weet te maken. Met dit historische drama over Desmond Doss, een gewetensbezwaarde die zonder wapen het strijdtoneel van WO II betrad en ettelijke levens redde, wist Gibson zich te rehabiliteren in Hollywood. Het eerste deel is behoorlijk stroperig – zie die Amerikaanse vlag wapperen – maar daarna ontketent Gibson zijn duivels. Hij brengt de slag van Okinawa indrukwekkend in beeld: je wordt zodanig ondergedompeld in het geweld dat je het bloed bijna kunt proeven.