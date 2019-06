De winnaars van de verkiezingen, het Eurovisiesongfestival en ‘Game of Thrones’ kennen we al, maar wie haalt het in de Champions League? Tottenham of Liverpool? Het antwoord krijgen we nu zaterdag, wanneer de meest onvoorspelbare editie van de afgelopen jaren z’n afloop kent. Durft Maarten Breckx, die de uitzending op Q2 in goede banen leidt, zich toch nog aan een pronostiek te wagen?