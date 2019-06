'American History's Biggest Fibs' op canvas

American History’s Biggest Fibs

GESCHIEDENIS Een reeks over de grootste leugens en leugenaars uit de Amerikaanse geschiedenis: u kunt hier vast zelf wel een grap over Donald Trump bij verzinnen. De Britse historica Lucy Worsley legt in ‘American History’s Biggest Fibs’ niet de VS van vandaag op de rooster maar ontleedt enkele mythes uit de afgelopen drie eeuwen en hoe die het land gevormd hebben. In de eerste aflevering komt de Amerikaanse Revolutie aan bod, het verhaal van hoe enkele Amerikaanse settlers het beu waren om belastingen op te hoesten en het koloniale juk van het Verenigd Koninkrijk moedig van zich afwierpen. Of dat is toch wat studenten in de VS en ook elders in de wereld te horen krijgen, terwijl het er in werkelijkheid vaak anders aan toeging. De Boston Tea Party was bijvoorbeeld niet de ludieke actie die geschiedenisboeken er meestal van maken, maar het slotakkoord van een aanslepend en steeds gewelddadiger wordend conflict. En nog erger: als de Fransen niet hadden geholpen, hadden de VS zich wellicht nooit kunnen losscheuren. Sad!