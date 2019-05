Vier series om te bingewatchen na 'Game of Thrones: Humo sleurt u uit het zwarte gat!

1. WESTWORLD Nu te zien op Telenet Play

Als we HBO mogen geloven, is het slechts een kleine stap van Westeros naar ‘Westworld’. De Amerikaanse zender wil maar wat graag dat dit uw nieuwe lieveling wordt en heeft alvast twee ijzersterke argumenten: het intrigerende verhaal over schijnbaar onschuldige, levensechte robots die verkracht of afgeknald worden in een pretpark dat het Wilde Westen nabootst, en de glansprestatie van Anthony Hopkins als een compleet doorgeslagen Walt Disney.

2. SUCCESSION Nu te zien op Telenet Play

Vergeet die Iron Throne. De spannendste strijd in een HBO-serie is wie er aan het hoofd komt te staan van Waystar Royco, een gigantisch Amerikaans mediabedrijf. Als pater familias Logan Roy wordt geveld door een hartaanval, popelt zijn machtshongerige, bekvechtende kroost om zijn plaatsvervanger uit te kiezen. De combinatie van absurde rijkdom en witte privileges maken de onbeholpen meeloper Kendall, de cokesnuivende losbol Roman en het politieke meesterbrein Shiv zó heerlijk onuitstaanbaar en wreed dat je niet meer kunt wegkijken.