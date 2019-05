'Mother!' op Netflix: krankzinnige what the fuck!-ervaring

Nu te zien op Netflix

FILM Sorry hoor, Lars von Trier, maar onze favoriete leverancier van cinematografische rariteiten blijft toch de onovertroffen Darren Aronofsky (‘Pi’, ‘Requiem for a Dream’, ‘Black Swan’). ‘Mother!’, zijn meest omstreden film tot nog toe, begint als een beklemmende horrorfilm over twee echtelieden (Jennifer Lawrence en Javier Bardem) die in hun afgelegen landhuis enkele rare snoeshanen over de vloer krijgen. Maar Aronofsky laat de steeds uitzinniger wordende gebeurtenissen ontaarden in een krankzinnige what the fuck!-ervaring die u maar twee keuzemogelijkheden biedt: of u gaat méé in de trip, of u knapt er grandioos op af.