'When They See Us' op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE Dertig jaar geleden, op 19 april 1989, werd een blanke vrouw verkracht toen ze ging joggen in het New Yorkse Central Park. Een paar uur later arresteerde de politie vijf tieners – vier zwarten en één latino – die na urenlange ondervragingen en onder immense druk schuld bekenden. Ondanks het gebrek aan harde bewijzen kregen de ‘Central Park Five’ enkele maanden later celstraffen van vijf tot vijftien jaar. Donald Trump had in grote advertenties in de krant zelfs opgeroepen om hun de doodstraf te geven. In 2002 bekende een andere veroordeelde moordenaar en verkrachter echter dat hij en hij alleen verantwoordelijk was, en kwamen de vijf weer vrij. De gerechtelijke dwaling werd al uitgespit in de documentaire ‘The Central Park Five’, maar ligt nu ook aan de basis van ‘When They See Us’, een vijfdelige miniserie van Ava DuVernay (‘Selma’) die begint in 1989 en eindigt in 2014, toen de stad New York aan de vijf een schadevergoeding van 40 miljoen dollar uitbetaalde.