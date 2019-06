'Black Mirror' - seizoen 5 op Netflix

Nu te zien op Netflix

SERIE Het nieuwe seizoen van ‘Black Mirror’ liet dit keer wat langer op zich wachten. De makers werkten tussendoor namelijk ook nog aan de interactieve film ’Bandersnatch’. Daardoor telt de nieuwe reeks in tegenstelling tot de laatste jaargangen ook slechts drie afleveringen, of films, zoals de makers ze zelf noemen. De episode waar wellicht het meest naar werd uitgekeken, is die waarin Miley Cyrus een mentaal niet helemaal stabiele popster vertolkt die een Alexaachtige versie van zichzelf uitbrengt. Een gadget dat al snel Chucky-kuren krijgt. De andere twee films draaien respectievelijk rond een doorgeschoten Tinder-app die bij een aan gezinsuitbreiding denkend koppel voor onrust zorgt, en een Uber-chauffeur (Andrew ‘Moriarty’ Scott) bij wie de stoppen onder invloed van een meditatie-app op spectaculaire wijze doorslaan. Een Uber-ritje zal nooit meer hetzelfde zijn!