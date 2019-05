'Killer Ratings' op Netflix: moorden voor goede kijkcijfers

Nu te zien op Netflix

DOCUREEKS ‘Hij zou moorden voor goede kijkcijfers’ is normaal gewoon beeldspraak, maar niet in het geval van Wallace Souza. De Braziliaanse tv-presentator werd eind jaren 80 ongemeen populair in zijn thuisland met ‘Canal Livre’, een programma over de vele moordzaken in en rond de miljoenenstad Manaus. Souza en zijn cameraploeg hadden er een handje van weg om als eerste aan te komen op de plekken des onheils, zelfs nog voor de politie, zodat ze exclusieve beelden konden maken. Dankzij het succes van ‘Canal Livre’ en zijn belofte om de criminaliteit hard aan te pakken, werd de man verkozen in de Braziliaanse senaat, maar toen onthulde één van zijn bodyguards Souza’s geheim: hij gaf zelf opdrachten aan huurmoordenaars om mensen om te leggen, zodat hij perfect wist waar en wanneer een moord zou gebeuren en hij dus perfecte beelden kon schieten.