'Colette' op Proximus en Telenet

FILM Zou het kunnen dat ons aller tante Sidonia is vernoemd naar Sidonie-Gabrielle Colette? Allicht niet: Colette was geen huisvrouw met een bovengemiddelde schoenmaat, maar een plattelandsmeisje dat zich anno 1900 in Parijs niet alleen ontpopte tot een getalenteerde schrijfster, maar bovenal tot een seksueel vrijgevochten vrouw die zich bevrijdde van het keurslijf van een door mannen gedomineerde wereld. Regisseur Wash Westmoreland (‘Still Alice’) heeft het levensverhaal van deze onvolprezen feministe in een erg entertainende film gegoten waarin u Dominic West – McNulty uit ‘The Wire’! – naast enkele schaarsgeklede lichtekooien de cancan kunt zien dansen en waarin u Keira Knightley zowaar het podium van het beroemde cabaret Moulin Rouge kunt zien beklimmen. We zien het tante Sidonia nog niet doen!