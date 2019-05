De documentaires die u deze week willen informeren (van 30 mei tot 6 juni)

NPO2, vrij. 31 mei, 20.25

OORLOG Bijna evenveel docu’s over D-day als er schepen zijn aangemeerd in Normandië, maar deze over twee zakenmannen die ooit de eerste Amerikaanse vlag die op het strand werd geplant kochten, springt eruit.

één, zat. 1 juni, 20.10

NATUUR We kunnen ons niet herinneren dat we tijdens de schoolreis naar de grotten van Han dachten: hier moeten ze een achtdelige docureeks over maken. Maar kijk, nu is ze er toch.

Canvas, zondag 2 juni, 21.10

GESCHIEDENIS Een reeks over de grootste leugens en leugenaars uit de Amerikaanse geschiedenis: u kunt hier vast zelf wel een grap over Donald Trump bij verzinnen. De Britse historica Lucy Worsley legt in ‘American History’s Biggest Fibs’ niet de VS van vandaag op de rooster maar ontleedt enkele mythes uit de afgelopen drie eeuwen en hoe die het land gevormd hebben. In de eerste aflevering komt de Amerikaanse Revolutie aan bod, het verhaal van hoe enkele Amerikaanse settlers het beu waren om belastingen op te hoesten en het koloniale juk van het Verenigd Koninkrijk moedig van zich afwierpen. Of dat is toch wat studenten in de VS en ook elders in de wereld te horen krijgen, terwijl het er in werkelijkheid vaak anders aan toeging. De Boston Tea Party was bijvoorbeeld niet de ludieke actie die geschiedenisboeken er meestal van maken, maar het slotakkoord van een aanslepend en steeds gewelddadiger wordend conflict. En nog erger: als de Fransen niet hadden geholpen, hadden de VS zich wellicht nooit kunnen losscheuren. Sad!

ACTUA Tien jaar geleden was Uber nog een sympathieke start-up die de taxiwereld overhoop haalde, ondertussen ligt het bedrijf steeds vaker onder vuur wegens vermeende uitbuiting en slechte werkomstandigheden.

NPO2, woe. 5 juni, 20.25

ACTUA Tweeluik waarin Danny Ghosen – bekend van ‘Danny in Arabistan’ – terugkeert naar het land dat hij als 15-jarige ontvluchtte, om te peilen naar de gemoedstoestand van de gewone Libanezen.

NPO3, don. 6 juni, 0.00

ACTUA Herhaling van de uitstekende documentairereeks over de New York Times en hoe de redactie van de prestigieuze krant omging met president Trump en zijn aanvallen op de journalistiek.