De films die u deze week moet zien (31 mei tot 5 juni)

CANVAS, VRIJDAG 31 MEI, 21.20

DRAMA Joaquin Phoenix schittert als Theodore, een eenzame schlemiel die in een nabije toekomst verliefd wordt op zijn nieuwe besturingssysteem (stem van Scarlett Johansson). Mooie, melancholische mijmering van regisseur Spike Jonze over eenzaamheid in geconnecteerde tijden.

VIER, VRIJDAG 31 MEI, 22.35

AVONTUUR De eerste Indiana Jones is het soort film waardoor kinderen verliefd worden op cinema en dat voor de rest van hun leven blijven. Actie, humor en een tikkeltje horror – die slangenkuil! – worden perfect gedoseerd. Harrison Ford creëerde een iconische held en de muziek van John Williams is legendarisch.

ééN, VRIJDAG 31 MEI, 23.15

KOMEDIE Geestige tienerkomedie van John Hughes, met Matthew Broderick als een spijbelende puber die samen met zijn beste vrienden een dagje rondhangt in Chicago. De premisse is twee keer niets, maar de spitse dialogen en Jeffrey Jones’ hilarische bijrol als bekrompen schooldirecteur maken van deze film een eighties classic.

VTM, VRIJDAG 31 MEI, 23.55

DRAMA Zowel regisseur Michaël R. Roskam als Matthias Schoenaerts verdienden hun ticket naar de VS met deze zwaarmoedige tragedie over hormonenzwendel in de Limburgse veehandel. De beklemmende sfeer, knappe fotografie en uiteraard Schoenaerts’ knappe hoofdrol dekken de gaten in het scenario toe.

NPO2, VRIJDAG 31 MEI, 23.55

BIOPIC Timothy Spall kucht, gromt, kreunt en mag af en toe zowaar een volzin uitspreken in zijn vijfde samenwerking met regisseur Mike Leigh. Deze biopic over kunstschilder William Turner is een traag en ontroerend portret van een gecompliceerde artiest. Genomineerd voor vier Oscars.

BBC2, VRIJDAG 31 MEI, 0.05

WESTERN Het tweede deel van Sergio Leone’s Dollars-trilogie, met Clint Eastwood en Lee Van Cleef als rivaliserende premiejagers. De film is niet zo legendarisch als ‘The Good, the Bad and the Ugly’, maar de manier waarop Leone de spanning opbouwt en shoot-outs in beeld brengt, was ook hier al ongeëvenaard.

BBC1, ZATERDAG 1 JUNI, 18.20

AVONTUUR Steven Spielberg verfilmde de jeugdroman van Roald Dahl, over de vriendschap tussen een weesmeisje en een Grote Vriendelijke Reus. De film is veel sterker op kinderen gericht dan pakweg ‘E.T.’, wat hier en daar voor teleurstelling zorgde. Wie zijn verwachtingen kan bijstellen, ziet echter een mooi sprookje.

ZES, DINSDAG 4 JUNI, 20.35

DRAMA Laatste film van Stanley Kubrick, met Tom Cruise als huisarts wiens vrouw (Nicole Kidman) hem vertelt dat ze hem bijna had verlaten voor een andere man. Cruise trekt er ’s nachts op uit om zowat alle bizarre seksuele taferelen ter wereld te aanschouwen. Complex, bezwerend en ook wel zo’n kwartier te lang.

CAZ, DINSDAG 4 JUNI, 20.40

OORLOG Gregory Peck leidt een team soldaten dat tijdens de Tweede Wereldoorlog enkele Duitse kanonnen onklaar moet maken op het Griekse eiland Navarone. De solide cast – David Niven en Anthony Quinn zijn in vorm – en de oerdegelijke regie zorgen ervoor dat deze klassieker eindeloos herbekijkbaar is.

CAZ, woensdag 5 JUNI, 20.40

OORLOG Groots oorlogsepos van David Lean, bekroond met zeven Oscars. Alec Guinness speelt één van zijn beste rollen als krijgsgevangen kolonel die samen met zijn mannen een brug moet bouwen voor de Japanners, terwijl de SAS commando’s stuurt om ze op te blazen.

VTM, WOENSDAG 5 JUNI, 21.15

OORLOG Gezien de bezopen racistische tirades waaraan hij zich weleens bezondigt, lijkt Mel Gibson ons niet iemand met wie we graag een pint zouden drinken – we vrezen dat het niet bij eentje zou blijven. Maar geef hem een camera en een vaatje nepbloed, en reken maar dat zotte Mel er een fascinerende film mee weet te maken. Met dit historische drama over Desmond Doss, een gewetensbezwaarde die zonder wapen het strijdtoneel van WO II betrad en ettelijke levens redde, wist Gibson zich te rehabiliteren in Hollywood. Het eerste deel is behoorlijk stroperig – zie die Amerikaanse vlag wapperen – maar daarna ontketent Gibson zijn duivels. Hij brengt de slag van Okinawa indrukwekkend in beeld: je wordt zodanig ondergedompeld in het geweld dat je het bloed bijna kunt proeven.