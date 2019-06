Ex-parlementsvoorzitter Jan Peumans in de Columbus:'Hilde Crevits heeft niet altijd gelijk, maar deze keer wel'

Jan Peumans «Voor ik toezegde om aan ‘De Columbus’ mee te doen, heb ik eerst Hilde Crevits om haar mening gevraagd: zij was tenslotte al eens met Wim Lybaert mee op reis geweest. ‘Zeker doen, Jan!’ zei ze. ‘’t Is echt iets voor jou!’ Hilde heeft misschien niet altijd gelijk, maar ditmaal wel. Ik ben behoorlijk gestresst die bus in gestapt, en er vier dagen later volkomen ontspannen weer uitgekomen. Al was het bij momenten ook avontuurlijk. Wim gebruikte namelijk een, euh… Hoe heet zo’n ding ook weer? Je kon er je richting mee aanhouden in de tijd dat er nog geen gps bestond.»

HUMO Een kompas?