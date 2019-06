De films die u deze week moet zien (van 6 tot 13 juni)

NPO 2, VRIJDAG 7 JUNI, 00.00

DRAMA Juliette Binoche speelt Maria Enders, een actrice die ooit beroemd werd dankzij een toneelstuk over de lesbische relatie tussen een jongere en een oudere vrouw. Destijds speelde ze het jonge meisje, maar nu wordt ze gevraagd om de oudere rol te spelen in een herneming van het stuk. Maria is één brok onzekerheid en neuroses, maar haar assistente Val (een sterke Kristen Stewart) probeert haar toch klaar te stomen voor de rol. Regisseur Olivier Assayas won een resem internationale prijzen voor dit drama over de manier waarop de realiteit soms de fictie weerspiegelt, de tol van de roem en nog honderd zaken meer. Hij gooit ‘All About Eve’ in een blender met Ingmar Bergmans ‘Persona’ en het resultaat smaakt vreemd, maar ook fris en interessant.

Q2, VRIJDAG 7 JUNI, 20.35

ACTIE De enige Bondfilm met George Lazenby is een beetje het zwarte schaap van de reeks. Vooral omdat Lazenby nooit aan de rol heeft kunnen wennen, en het publiek niet aan hem. Maar de film zelf zit goed in elkaar, met spectaculaire skiscènes en een gedurfd einde.

VTM, ZATERDAG 8 JUNI, 14.55

KOMEDIE Een jonge Tom Hanks speelt een New Yorkse yuppie die verliefd wordt op een zeemeermin (Daryl Hannah). Luchtige komedie van Ron Howard, die het vooral moet hebben van zijn charme en de aantrekkingskracht van de acteurs. John Candy gaat met de meeste eer lopen dankzij een geslaagde rol als sidekick.

VITAYA, ZATERDAG 8 JUNI, 20.25

KOMEDIE Geestige tienerkomedie in de beste traditie van ‘American Pie’, maar deze keer gaat het niet over puberjongens, maar over een meisje (Aubrey Plaza), dat vastbesloten is om van de grond te gaan voor ze naar de universiteit gaat. Niet té vulgair, en Plaza tilt het hele scenario nog een niveautje of twee hoger.

CANVAS, ZATERDAG 8 JUNI, 22.05

KOMEDIE Zwarte komedie over enkele

oudjes in een woon-zorgcentrum in Israël. Wanneer één van hen terminaal ziek wordt, knutselen ze eigenhandig een euthanasiemachine in elkaar om het verbod op levensbeëindiging in het land te omzeilen. Vaak grappig en gemaakt met veel respect voor het onderwerp.

VIER, ZATERDAG 8 JUNI, 22.20

HORROR Een gezin gaat in een huis vol geesten wonen en roept de hulp in van paranormale onderzoekers Patrick Wilson en Vera Farmiga. Dit eerste deel van de franchise is een knap opgebouwde thriller, waarin elke piepende deur, elke bonk op de gang en elke plotse spookverschijning perfect getimed is.

NPO 2, ZATERDAG 8 JUNI, 23.20

DRAMA Oerdegelijk kostuumdrama waarin Audrey Tautou de beruchte Franse modeontwerpster speelt in haar jonge jaren. Anne Fontaine regisseert met veel kunde, maar ook wat te weinig begeestering. Gelukkig is er nog Tautou om dat gebrek aan passie te compenseren met pure elegantie.

CAZ, ZONDAG 9 JUNI, 20.40

AVONTUUR Russell Crowe speelt de kapitein van een Brits fregat ten tijde van de Napoleontische oorlogen. Verwacht echter geen zwierig piratenepos: regisseur Peter Weir neemt zijn tijd om de personages uit te diepen en de historische context te schetsen, wat een mooie film oplevert.

ZES, DINSDAG 11 JUNI, 20.35

ACTIE Als er maar genoeg tijd overheen gaat, komen véél actiefilms in het hokje ‘foute fun’ terecht. Deze, met Jean-Claude Van Damme in een dubbelrol als knokkende tweeling, is één van de foutste én leukste van het pak. De actiescènes zijn aardig, en niets gaat boven JCVD in een korte roze broek.

Q2, DONDERDAG 13 JUNI, 20.35

OORLOG Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog rijdt Brad Pitt samen met zijn bemanning met een tank door een verwoest Duitsland. De oorlog is eigenlijk al gewonnen, maar dat is nog geen garantie dat ze er levend uit raken. Grimmige oorlogsfilm, die aan elkaar hangt van het bloed en de modder.

VITAYA, DONDERDAG 13 JUNI, 20.40

MUSICAL Er zijn twee soorten mensen: zij die toegeven dat ze de liedjes van ‘Grease’ kunnen meezingen, en zij die liegen. John Travolta en Olivia Newton-John waren veel te oud voor hun rollen en de fifties nostalgia is kitscherig, maar wat maakt het uit als je ‘You’re the One That I Want’ of ‘Greased Lightnin’’ zit mee te kwelen?