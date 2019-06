De documentaires die u deze willen informeren (van 7 tot 13 juni)

NPO 2, zon. 9 juni, 20.15

ACTUA De Vlaamse tv-makers veroveren Nederland: ‘Rond de Noordzee’ van Arnout Hauben is op dinsdag aan de voorlaatste aflevering toe, de reeks van Lieve Blancquaert over rituelen rond de dood begint er deze week aan.

Canvas, zon. 9 juni, 22.25

GESCHIEDENIS Uitstekende documentaire uit 2017 over hoe Ronald Reagan en zijn entourage de Amerikaanse media voor hun kar konden spannen vóór en tijdens zijn presidentschap: daar heeft Trump de mosterd gehaald.

VIER, woe. 12 juni, 22.35

ACTUA Wellicht beter niet te bekijken als u binnenkort met een lagekostenmaatschappij naar een zuiderse bestemming vliegt: deze reportage laat piloten van EasyJet en co. aan het woord over de slechte arbeidsomstandigheden.

NPO 2, woe. 12 juni, 22.55

GESCHIEDENIS Eind 1999 stelde de Russische president Boris Jeltsin zijn zelf gekozen opvolger aan, Vladimir Poetin. Vitaly Mansky kon Poetin Jambersgewijs volgen tijdens zijn eerste jaar aan de macht en maakte daar vorig jaar deze docu over.

Bernie Madoff in His Own Words

National Geographic, donderdag 13 juni, 21.00

MISDAAD 65 miljard dollar. Op dat verdwenen bedrag stond de teller toen Bernie Madoff op 11 december 2008 werd gearresteerd door de FBI. Madoff had in de jaren 60 een naar hemzelf vernoemde investeringsfirma opgericht en vanaf de jaren 80 had hij die gebruikt voor zijn fraudepraktijken. Hij keerde zijn investeerders elk jaar een mooie winst uit, maar die kwam vooral van het geld dat hij bij nieuwe klanten ophaalde – een zogenaamd piramidesysteem. Madoff en zijn bedrog stonden los van de financiële crisis die een paar maanden eerder was losgebarsten, maar hij werd wel een symbool van de hebzucht en het onverantwoordelijke gedrag van Wall Street die tot de problemen hadden geleid. Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot 150 jaar gevangenis. In de nieuwe documentaire ‘Bernie Madoff in His Own Words’ vertellen slachtoffers, medewerkers en familie van Madoff over wat er is gebeurd, maar ook de man zelf komt aan het woord. Niet in een interview weliswaar, maar via de opnames van zijn ondervragingen door de FBI.

Can You Feel It?

Canvas, don. 13 juni, 22.55

MUZIEK Derde en laatste aflevering van de uitstekende reeks over de geschiedenis van de dance. Het slotdeel legt uit hoe dj’s als Tiësto en David Guetta konden uitgroeien tot wereldsterren die in privévliegtuigen de planeet rondreizen.