Laura Linney over 'Tales of the City': 'Je moet opkomen voor wat je wilt veranderen in de wereld'

‘Tales of the City’, de boekenreeks van Armistead Maupin over een naïef plattelandsmeisje, Mary Ann Singleton, dat in San Francisco met de hulp van een resem kleurrijke en andersgeaarde personages de wereld leert kennen, werd in de jaren 90 al verfilmd. Nu komt Netflix met een update op de proppen. Op zich niet zo speciaal, ware het niet dat de hoofdrol door dezelfde actrice wordt gespeeld: Laura Linney, ook bekend van ‘The Truman Show’, ‘Love, Actually’ en ‘Ozark’. Toen was ze 29, nu 55.