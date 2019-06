'Deadwood' op Play

Vanaf 9 juni te zien op Play

FILM Terwijl de schrijvers van ‘Game of Thrones’ hun apotheose op een drafje hebben afgehandeld, namen die van ‘Deadwood’ er ruim de tijd voor: bijna dertien jaar. Ze hadden ook weinig keuze. In 2006 zette HBO na drie seizoenen een punt achter de bejubelde westernreeks, maar omdat de beslissing pas viel nadat de laatste aflevering opgenomen was, stopte de serie in het ijle. Al meteen gingen er stemmen op om een tv-film te maken, zodat ‘Deadwood’-scenarist David Milch (74) het verhaal alsnog op zijn manier zou kunnen beëindigen. Door de drukke agenda’s van de acteurs bleven de plannen jarenlang in de kast liggen, tot iedereen zich in de herfst van 2018 toch kon vrijmaken. Het resultaat: ‘Deadwood – The Movie’, een bijna twee uur durende film die zich tien jaar na het slot van de reeks afspeelt. Een gelegenheid voor de fans om nog één keer te genieten van de tirades van Al Swearengen, maar ook een waardig afscheid voor Milch. De man lijdt namelijk sinds een paar jaar aan alzheimer en voelt zijn talenten steeds meer door zijn vingers glippen. Soms is het lot een cocksucker.