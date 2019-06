'Clouds of Sils Maria' ★★★½ op NPO2

DRAMA Juliette Binoche speelt Maria Enders, een actrice die ooit beroemd werd dankzij een toneelstuk over de lesbische relatie tussen een jongere en een oudere vrouw. Destijds speelde ze het jonge meisje, maar nu wordt ze gevraagd om de oudere rol te spelen in een herneming van het stuk. Maria is één brok onzekerheid en neuroses, maar haar assistente Val (een sterke Kristen Stewart) probeert haar toch klaar te stomen voor de rol. Regisseur Olivier Assayas won een resem internationale prijzen voor dit drama over de manier waarop de realiteit soms de fictie weerspiegelt, de tol van de roem en nog honderd zaken meer. Hij gooit ‘All About Eve’ in een blender met Ingmar Bergmans ‘Persona’ en het resultaat smaakt vreemd, maar ook fris en interessant.