'The Handmaid's Tale' op Proximus Movies & Series

Seizoen 3 vanaf 8 juni op Proximus Movies & Series

SERIE Afgelopen februari kregen we tijdens de Amerikaanse Super Bowl al een eerste blik op het derde seizoen van het felbejubelde ‘The Handmaid’s Tale’. In de trailer – een parodie op het beroemde ‘Morning in America’-spotje van president Reagan uit 1984 – werd een utopische visie van de Republiek van Gilead afgewisseld met de verschrikkingen die vrouwen daar doorstaan: totale onderwerping, systematische verkrachting, marteling en moord. Op het einde van het tweede seizoen besloot dienstmeid Offred (Elisabeth Moss) niet om weg te vluchten, maar zich aan te sluiten bij het verzet tegen het fascistische regime. Haar strijd tegen Gilead staat centraal in het nieuwe derde seizoen. Ondertussen bezorgen de parallellen tussen de reeks en de echte wereld – zoals de draconische abortuswet die onlangs werd goedgekeurd in de Amerikaanse staat Alabama – menigeen koude rillingen.