'The Black Godfather' op Netflix

Vanaf 7 juni op Netflix

DOCU De naam Clarence Avant zal bij weinig mensen een belletje doen rinkelen, maar de man heeft een niet te onderschatten rol gespeeld in de muziekgeschiedenis. Avant (88) werkte sinds de jaren 50 als manager (Sarah Vaughan en Bill Withers werden groot onder zijn vleugels), platenbaas en filmproducer, en gaf in een periode dat de zwarte bevolking in de VS voor gelijke rechten moest strijden, sleutelfuncties aan andere zwarten. Gaandeweg groeide the black godfather uit tot een mentor voor zwarten buiten de entertainmentwereld, zoals Muhammad Ali en Barack Obama. Deze documentaire zet de man achter de schermen voor één keer in de spotlights, en onder meer Snoop Dogg, P. Diddy, Lionel Richie en Jamie Foxx komen getuigen over Avants invloed op hen. (sw)