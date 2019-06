'I Am Mother' op Netflix

Vanaf 7 juni op netflix

FILM In de postapocalyptische sciencefictionfilm ‘I Am Mother’ is onze aarde – precies zoals het hoort in dit soort films! – herschapen in een dorre, levenloze woestenij. Maar er is hoop voor de mensheid, want in een ondergrondse, hermetisch afgesloten futuristische basis draagt een lieve robot, Mother geheten, zorg voor een schattig meisje dat in de toekomst voor een vers bevolkte aardkloot moet zorgen. Meer tipjes van de sluier gaan we hier niet oplichten, behalve dan dat de glimmende droid praat met de zwoele stembanden van Rose Byrne, dat één van de hoofdrollen wordt vertolkt door de ietwat weggedeemsterde Oscarwinnares Hilary Swank, én dat die basis toch niet zó hermetisch afgesloten blijkt.