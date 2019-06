'Designated Survivor' op Netflix

Seizoen 3 Vanaf 7 juni op Netflix

SERIE Niet kapot te krijgen, deze Amerikaanse thrillerreeks over een brave minister van Huisvesting (Kiefer Sutherland in zijn beste fluistermodus) die plots tot president wordt gebombardeerd nadat de rest van de regering is omgekomen bij een terroristische aanslag. In het begin was de reeks een redelijk interessant politiek drama over een man die allerminst geschikt is voor de taak, en die moet leren te overleven in de harde politieke wereld. Maar al snel werd ‘Designated Survivor’ een vergezochte terreurthriller vol duistere complotten en onbetrouwbare veiligheidsagenten, een mix tussen ‘24’ en ‘Homeland’. De zender ABC, die de reeks maakt en in de VS uitzendt, wilde Kirkman en co. na twee seizoenen afvoeren, maar Netflix kocht de rechten over en bestelde een derde jaargang.