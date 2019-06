'Werk ohne Autor' op Proximus en Telenet

Vanaf 6 juni bij Proximus en Telenet

Film Nadat hij zich in 2010 onsterfelijk belachelijk had gemaakt met het Depp & Jolie-vehikel ‘The Tourist’, maakte regisseur Florian Henckel von Donnersmarck vorig jaar zijn comeback met ‘Werk ohne Autor’, een drie uur durend epos waarin hij net zoals in zijn meesterwerk ‘Das Leben der Anderen’ een diepe duik in de gitzwarte Duitse geschiedenis neemt. Het verhaal is gebaseerd op de merkwaardige levensloop van Gerhard Richter, een kunstenaar die eerst kreunde onder het naziregime en daarna onder het communistische juk van de DDR. Sebastian Koch zet een meedogenloze nazi neer, en daarnaast maakt het hartverscheurende lot van Gerhards tante Marianne nog eens kristalhelder duidelijk dat het bepaald geen pretje is om in een fascistische staat te leven.