Sir David Attenborough: 'Ik dúrf zelfs niet nadenken overin wat voor een wereld onze kleinkinderen zullen opgroeien'

Voor wie dacht dat het klimaatprobleem is opgelost nu de klimaathype is overgewaaid, komt Canvas deze week met een koude douche: ‘Climate Change – the Facts’. In die BBC-documentaire mogen wetenschappers een uur lang alle harde feiten omtrent de opwarming van de aarde presenteren en het resultaat is, aldus The Guardian, ‘een alarmklok die op het luidst mogelijke volume afloopt’. Presentator van dienst is Sir David Attenborough (93), de man achter ‘Planet Earth’ en ‘Blue Planet’, die zich in zijn recente Netflix-reeks ‘Our Planet’ ook al zeer pessimistisch toonde over ons voortbestaan.