Kamal Kharmach verzoent allochtonen en Vlamingen: 'Muntthee met bier!'

Kamal Kharmach «Vier jaar geleden deed ik mee aan ‘De slimste mens’, en veranderde ik in één klap van een stand-upcomedian uit Borgerhout in een BV. Ineens stroomden de boekingen binnen: ’t is zot wat een televisieprogramma kan teweegbrengen. Nu, ik had op dat moment al een hele show klaar waarin ik me constant boos maakte over van alles en nog wat – dat was mijn stijl – toen ik plots besefte wat voor een unieke kans ik kreeg om als allochtoon Vlaanderen toe te spreken. Ik dacht: verpest dit niet! Maak je niet kwaad op de Vlaming, maar druk hem aan de boezem. Ik wilde graag verbinden, omdat we in een te gepolariseerde samenleving leven. Daarom heb ik mijn toon in ‘De schaamte voorbij’ bewust gematigd.»

HUMO Je hebt je muntthee wat gesuikerd?