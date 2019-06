Rachel Bloom over 'Crazy Ex-Girlfriend': 'Ook ik heb met depressieve gedachten rondgelopen'

Rachel Bloom «Met ‘Crazy Ex-Girlfriend’ hebben Aline (Brosh McKenna, coscenariste, red.) en ik geprobeerd om het romcomgenre volledig op z’n kop te zetten. Let’s face it: eigenlijk is Rebecca een stalker, iemand die de man van haar dromen achternazit zonder dat die man daar per se om gevraagd heeft. De titel van de serie is wel niet letterlijk bedoeld; ’t is eerder een vorm van commentaar op het feit dat een man iemand als Rebecca al snel een crazy bitch zal noemen, om zich er van af te maken. Terwijl die vrouw misschien wel écht met mentale problemen kampt, en depressief is. Wat dat betreft, is de reeks autobiografisch: ook ikzelf heb lang met depressieve gedachten rondgelopen.»