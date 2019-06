De documentaires die u deze week willen informeren (van 14 tot 20 juni)

NPO 2, vrijdag 14 juni, 22.55

biografie Biografische documentaire over het werk van Jane Goodall, de antropologe en zoöloge die bijna zestig jaar lang het leven van chimpansees ging bestuderen.

Canvas, zaterdag 15 juni, 20.10

actua Reportage over moeders in Kinshasa die na hun bevalling in de kraamkliniek worden opgesloten omdat ze de rekening niet kunnen betalen.

Canvas, zondag 16 juni, 23.05

actua Verplichte kost voor wie op Netflix al ‘Fyre’ zag, de documentaire over het festival voor influencers dat de mist inging. In deze film mag namelijk ook organisator Billy McFarland zijn zegje doen.

Canvas, maandag 17 juni, 21.20

Sport Op 21 juli is het vijftig jaar geleden dat Eddy Merckx voor de eerste keer de Ronde van Frankrijk won, een gebeurtenis die hier te lande op nog meer belangstelling kon rekenen dan de landing op de maan diezelfde dag. Het jubileum wordt uitgebreid gevierd wanneer de Tour 2019 op 6 juli van start gaat in Brussel, maar ook vooraf is er natuurlijk al aandacht. ‘De kleedkamer’ wijdt ter gelegenheid van de verjaardag een speciaal tweeluik aan de Tour, al dienen de exploten van Merckx daarin enkel als aanleiding. Ruben Van Gucht ging namelijk op bezoek bij vier andere Tourwinnaars – Alberto Contador en Andy Schleck in de eerste aflevering, Cadel Evans en Bradley Wiggins in de tweede – en schuift ook aan bij acht Belgen met een opmerkelijk Tourverleden: vier Belgische ploegleiders die ooit met één van hun renners met de overwinning gingen lopen in Parijs, en de vier laatste Belgische geletruidragers. Voor de quizzers onder ons: dat zijn Jan Bakelants, Philippe Gilbert, Greg Van Avermaet en Tom Boonen.

VTM, dinsdag 18 en donderdag 20 juni, 22.00

actua Omdat studeren in Groot-Brittannië zo duur is moet naar schatting één op de twintig studenten in de seksindustrie werken om zijn schulden af te betalen.

Canvas, donderdag 20 juni, 23.00

Muziek Herhaling van de uitstekende tweedelige HBO-documentaire over Elvis, die een blik werpt voorbij de glinsterende pakken en bizarre eetgewoontes van The King en terugkeert naar de essentie: zijn muziek.